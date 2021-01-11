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До 18 человек выросло число погибших в результате авиаудара в Афганистане

07:50 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье в афганской провинции Нимроз. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на заявление главы провинциального совета База Мохаммеда Насира.

По его словам, среди погибших восемь детей, семь женщин и трое мужчин.

По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства.

Ранее телеканал сообщал о 12 жертвах авиаудара.

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