До 18 человек выросло число погибших в результате авиаудара в Афганистане

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье в афганской провинции Нимроз. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на заявление главы провинциального совета База Мохаммеда Насира.



По его словам, среди погибших восемь детей, семь женщин и трое мужчин.



По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства.



Ранее телеканал сообщал о 12 жертвах авиаудара.



