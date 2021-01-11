США находятся в кризисе, практически в преддверии гражданской войны - Мадуро

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние события, произошедшие в США, показывают, что американское общество расколото и страна находится на грани гражданской войны. Такое мнение в воскресенье выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.



"Соединенные Штаты находятся в кризисе <...> Президентский срок Джо Байдена начнется при худшем сценарии, включающем негативную поляризацию [общества], раскол, ненависть, конфронтацию. Практически в преддверии гражданской войны", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.



В среду сторонники американского президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Во время беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.



