США находятся в кризисе, практически в преддверии гражданской войны - Мадуро
08:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Соединенные Штаты находятся в кризисе <...> Президентский срок Джо Байдена начнется при худшем сценарии, включающем негативную поляризацию [общества], раскол, ненависть, конфронтацию. Практически в преддверии гражданской войны", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.
В среду сторонники американского президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Во время беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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