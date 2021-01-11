0
0
0
НОВОСТИ

Помпео считает, что выполняя обязательства по ДРСМД, Обама рисковал жизнями американцев

08:10 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Барак Обама рисковал жизнями американцев, выполняя обязательства в рамках российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение выразил в воскресенье в "Твиттере" госсекретарь США Майкл Помпео.

"В ДРСМД было две стороны. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью", - утверждал шеф американской дипломатии.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сложившейся ситуации США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 11.01.2021
США находятся в кризисе, практически в преддверии гражданской войны - Мадуро
0
105
07:50 11.01.2021
До 18 человек выросло число погибших в результате авиаудара в Афганистане
0
127
21:00 10.01.2021
В Москву прибыл новый посол Афганистана
0
583
20:46 10.01.2021
Британский штамм COVID-19 добрался до России
0
648
18:41 10.01.2021
В Казахстане полиция отпустила всех задержанных участников несанкционированных акций протеста
0
670
18:06 10.01.2021
Граждане Киргизии высказались за президентскую форму правления
0
757
16:10 10.01.2021
Референдум в Киргизии признан состоявшимся
0
821
15:45 10.01.2021
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры
0
886
14:05 10.01.2021
В небе над столицей Ливана появились израильские истребители - СМИ
0
1072
14:00 10.01.2021
Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве трехсторонние переговоры
0
945

Возврат к списку