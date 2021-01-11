Садыр Жапаров избран президентом Киргизии - ЦИК

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Садыр Жапаров избран президентом Киргизии. По данным ЦИК, он набрал 79,2% голосов. Итоговая явка составила почти 40%.

В октябре суд оправдал Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году. Тогда он был арестован и приговорён к тюремному сроку.

В ходе волнений в Бишкеке осенью прошлого года его и несколько других политиков освободили протестующие. После этого Жапаров был назначен исполняющим обязанности президента, так как свои полномочия сложил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков. Говорит Москва