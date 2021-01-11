0
0
133
НОВОСТИ

Садыр Жапаров избран президентом Киргизии - ЦИК

09:05 11.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Садыр Жапаров избран президентом Киргизии. По данным ЦИК, он набрал 79,2% голосов. Итоговая явка составила почти 40%.

В октябре суд оправдал Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году. Тогда он был арестован и приговорён к тюремному сроку.

В ходе волнений в Бишкеке осенью прошлого года его и несколько других политиков освободили протестующие. После этого Жапаров был назначен исполняющим обязанности президента, так как свои полномочия сложил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 11.01.2021
Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
0
38
10:02 11.01.2021
Подмосковные школы и детские сады продолжат работать в очном режиме
0
35
10:00 11.01.2021
В РФ готовят новые требования к сигаретам
0
42
09:32 11.01.2021
Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии КНДР
0
91
09:20 11.01.2021
В Швеции опасаются газовой войны из-за «Северного потока-2» - СМИ
0
150
09:00 11.01.2021
Мэр Якутска Авксентьева объявила о досрочной отставке
0
160
08:10 11.01.2021
Помпео считает, что выполняя обязательства по ДРСМД, Обама рисковал жизнями американцев
0
204
08:00 11.01.2021
США находятся в кризисе, практически в преддверии гражданской войны - Мадуро
0
218
07:50 11.01.2021
До 18 человек выросло число погибших в результате авиаудара в Афганистане
0
249
21:00 10.01.2021
В Москву прибыл новый посол Афганистана
0
643

Возврат к списку