Садыр Жапаров избран президентом Киргизии - ЦИК
09:05 11.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Садыр Жапаров избран президентом Киргизии. По данным ЦИК, он набрал 79,2% голосов. Итоговая явка составила почти 40%.
В октябре суд оправдал Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году. Тогда он был арестован и приговорён к тюремному сроку.
В ходе волнений в Бишкеке осенью прошлого года его и несколько других политиков освободили протестующие. После этого Жапаров был назначен исполняющим обязанности президента, так как свои полномочия сложил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков. Говорит Москва
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