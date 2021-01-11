Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии КНДР
09:32 11.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ким Чен Ына избрали генсеком Трудовой партии КНДР. Поздно вечером в воскресенье в Пхеньяне по этому случаю провели военный парад. Титул генерального секретаря ранее носил отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ыр, а до него его дед, основатель Северной Кореи — Ким Ир Сен.
В беседе с ТАСС южнокорейский политолог, сотрудник Фонда за будущее Корейского полуострова Мэн Чу Сок заявил, что избрание генсеком сосредоточило в руках главы КНДР безграничную власть.
Предыдущий съезд Трудовой партии прошёл в 2016 году. Тогда Ким Чен Ын стал председателем ТПК. Говорит Москва
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