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НОВОСТИ

В РФ готовят новые требования к сигаретам

10:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, документ может быть утвержден через два года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению, - сказал он. - Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России".

По словам Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило. Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. Он сообщил, что в России происходит очень много пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения, когда непотушенная сигарета попадает на постель, диваны или на пол, а температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, что и приводит к возгораниям.

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