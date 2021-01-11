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НОВОСТИ

Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

10:05 11.01.2021 Источник: Газета.Ru

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «служанкой» президента России Владимира Путина, передает CBS.

Пелоси предположила, что у России есть какой-то компромат на Трампа.

«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — заявила она.  Газета.Ru

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