Глава правящей партии Грузии, Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики навсегда.

"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (дата основания партии - прим. ТАСС)", - отметил Иванишвили в опубликованном в понедельник письме на сайте "Грузинской мечты".