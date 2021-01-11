Глава правящей партии Грузии, Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики
10:20 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики навсегда.
"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (дата основания партии - прим. ТАСС)", - отметил Иванишвили в опубликованном в понедельник письме на сайте "Грузинской мечты".
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