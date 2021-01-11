Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара США
10:32 11.01.2021 Источник: Интерфакс
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США.
"Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск в понедельник составляет $55,44 за баррель, что на $0,55 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) - до $55,99 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) - до $52,24 за баррель.
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