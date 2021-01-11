0
0
142
НОВОСТИ

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара США

10:32 11.01.2021 Источник: Интерфакс

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США.

"Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск в понедельник составляет $55,44 за баррель, что на $0,55 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) - до $52,24 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 11.01.2021
В России выявили 23 315 заразившихся коронавирусом за сутки
0
55
11:20 11.01.2021
Рогозин считает, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не обитаемой
0
79
11:05 11.01.2021
Хоккеист Дацюк попросил Путина разобраться в обстоятельствах задержания экс-схиигумена Сергия на Урале
0
102
11:00 11.01.2021
Президент Армении назвал внеочередные выборы единственным выходом из сложившегося кризиса
0
111
10:20 11.01.2021
Глава правящей партии Грузии, Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики
0
159
10:05 11.01.2021
Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
0
198
10:02 11.01.2021
Подмосковные школы и детские сады продолжат работать в очном режиме
0
164
10:00 11.01.2021
В РФ готовят новые требования к сигаретам
0
164
09:32 11.01.2021
Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии КНДР
0
188
09:20 11.01.2021
В Швеции опасаются газовой войны из-за «Северного потока-2» - СМИ
0
268

Возврат к списку