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Подмосковные школы и детские сады продолжат работать в очном режиме

10:02 11.01.2021

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Фото пресс-службы правительства Московской области
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме.

Школы и детские сады откроются в первый рабочий день 2021 года - 11 января. Колледжи начнут работать 13 января. Кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

Коронавирус внес свои коррективы в учебный процесс. Во всех образовательных учреждениях сохраняются меры безопасности: "утренний фильтр", дезинфекция и регулярные проветривания, масочный режим. Учителя носят маски при индивидуальной работе с учениками, остальные работники носят их постоянно. Работники пищеблоков должны быть и в перчатках. Эти меры действуют до 1 января 2022 года.

Если заболевают 20% учеников в классе, то класс переходит на двухнедельное дистанционное обучение. Если заболевают 30% учеников в школе, то школу выводят на дистанционное обучение.

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