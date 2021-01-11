Президент Армении назвал внеочередные выборы единственным выходом из сложившегося кризиса
11:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Армении Армен Саркисян считает, что в стране глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис, единственным выходом из которого является проведение внеочередных выборов "в разумные сроки".
"Сегодня мы (и в первую очередь правительство, которое несет ответственность за своих граждан) должны признать существование глубокого политического, экономического, социального и психологического кризиса. Единственный логичный и цивилизованный выход - внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа", - написал он в статье "На пути к Четвертой республике", которая опубликована в понедельник пресс- службой президента.
Президент Армении также считает, что до проведения внеочередных выборов "с помощью одной из легитимных, сбалансированных и беспристрастных ветвей власти - института президента - должно быть сформировано правительство национального согласия".
Саркисян обозначил основные задачи этого правительства, подчеркнув, что у него должно быть три цели: устранение последствий войны, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса, а также проведение реформы нормативно-правовой базы, чтобы создать условия для предстоящих выборов. "То есть реформа Избирательного кодекса, закона о партиях и, конечно, конституции", - пояснил президент.
"После общенационального шока, вызванного войной, и обязательного переходного этапа необходимо приступить к строительству нового государства, которое мы условно называем в этой статье "Четвертой Республикой", - добавил он.
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