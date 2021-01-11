Хоккеист Дацюк попросил Путина разобраться в обстоятельствах задержания экс-схиигумена Сергия на Урале

11:05 Источник: Интерфакс

Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист", олимпийский чемпион Павел Дацюк попросил президента РФ Владимира Путина разобраться в обстоятельствах задержания бывшего схиигумена Сергия (Романова) в Среднеуральском женском монастыре в конце декабря прошлого года.

"Просим Вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. А также разобраться в незаконном, по нашему мнению, заключении под стражу схиигумена Сергия (Романова). Просим привлечь всех причастных к этим противоправным действиям к ответственности в рамках законов РФ", - говорится в письме на имя главы государства, опубликованном в аккаунте хоккеиста в инстаграме в понедельник.

В письме отмечается, что "речь идет о "беспределе", который имел место в канун Рождества в Среднеуральском женском монастыре".

"В ночь на 29 декабря несколько сотен вооруженных людей с использованием спецтехники ворвались в монастырь, не предъявляя никаких документов и обвинений, вывезли из монастыря его основателя схиигумена Сергия (Романова), после чего были устроены беспорядки и погромы на территории монастыря. В этот момент в монастыре находилось около пятисот человек (...). В большинстве, это женщины и дети. Все они провели несколько часов на морозе, ожидая окончания обысков в своих жилищах. Среди насельников есть пострадавшие, которые получили не только моральные травмы от издевательств, запугиваний и насмешек со стороны силовиков, но и физические увечья. Получены детские психологические травмы", - подчеркивается в тексте обращения.

Также в нем говорится, что "с весны 2020 года монастырь испытывает беспрецедентное давление со стороны разных структур: РПЦ, Прокуратуры РФ, СК РФ, полиции и других властных структур". При этом многочисленные проверки монастыря "не выявили никаких нарушений, подлежащих уголовному преследованию".

Под обращением на имя президента РФ, помимо Дацюка, подписались также основатель команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.