Рогозин считает, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не обитаемой
11:20 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая орбитальная станция, проект которой сейчас разрабатывается в России, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Скорее всего, станция будет не обитаемой, а посещаемой. Это снизит расходы на ее эксплуатацию", - написал Рогозин на своей странице в "Фейсбуке".
Глава Роскосмоса также отметил, что экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач и его постоянное присутствие может быть оправдано только постоянной загрузкой станции задачами.
По словам Рогозина, основные задачи, которые будут решаться на орбитальной станции - сборка сложных перелетных модулей, дозаправка кораблей и их ремонт, проверка работоспособности новых космических систем и аппаратуры в условиях открытого космоса, управление отдельными орбитальными группировками, а также установка полезной нагрузки, в том числе для дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции.
"Что касается космического туризма, он возможен и на такой станции, но в объеме отдельного модуля. В целом я бы предпочел сугубо служебное применение орбитальной станции с сочетанием развития туризма с полетами на околоземные орбиты без посещения станции", - подчеркнул Рогозин.
В ноябре в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены научно-техническим советом госкорпорации, а затем переданы в правительство РФ.
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