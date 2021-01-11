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В России выявили 23 315 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 315. Общее количество инфицированных достигло 3 425 269, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.

Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 786. Всего уже вылечились 2 800 675 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 81,8% от общего числа заразившихся. На таком уровне она была в конце сентября прошлого года.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

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