В России 1 января произошел резкий скачок числа пожаров и погибших на них - источник
12:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост числа пожаров и их жертв на территории России зафиксирован в первый день нового года, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
"На территории России в праздники произошел рост числа пожаров, погибших и травмированных при них. Максимальный пик пришелся на 1 января", - сказал собеседник агентства.
Всего за праздники в стране произошли 8,2 тыс. пожаров, при которых погибли 439 человек. Если сравнивать с прошлогодними новогодними праздниками, то число возгораний выросло на 16%, а погибших - на 10%. В частности, эти показатели выросли в Приморье, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях и Красноярском крае.
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