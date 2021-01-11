Индия направляет в РФ группу военных специалистов для обучения использования ЗРК С-400 - СМИ

12:05 Источник: Интерфакс

Группа специалистов индийской армии в январе текущего года будет направлена в Россию для обучения использования закупленной Индией в РФ ЗРК С-400 "Триумф", сообщила газета Times of India в понедельник.

Газета отмечает, что Дели идет на это, "не смущаясь угрозы США о введении санкций".

Все закупленные комплексы С-400 в рамках контракта на сумму $5,43 млрд от октября 2018 года, будут постепенно поставлены к апрелю 2023 года, отмечает издание.

Первая группа из почти 100 офицеров и летчиков отправится в Россию в последнюю неделю января, вторая - через несколько месяцев. С началом поставок в сентябре - октябре этого года первые С-400 должна вступить в строй к концу 2021 или началу 2022 года, сообщает газета со ссылкой на свои источники.