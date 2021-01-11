Индия направляет в РФ группу военных специалистов для обучения использования ЗРК С-400 - СМИ
12:05 11.01.2021 Источник: Интерфакс
Группа специалистов индийской армии в январе текущего года будет направлена в Россию для обучения использования закупленной Индией в РФ ЗРК С-400 "Триумф", сообщила газета Times of India в понедельник.
Газета отмечает, что Дели идет на это, "не смущаясь угрозы США о введении санкций".
Все закупленные комплексы С-400 в рамках контракта на сумму $5,43 млрд от октября 2018 года, будут постепенно поставлены к апрелю 2023 года, отмечает издание.
Первая группа из почти 100 офицеров и летчиков отправится в Россию в последнюю неделю января, вторая - через несколько месяцев. С началом поставок в сентябре - октябре этого года первые С-400 должна вступить в строй к концу 2021 или началу 2022 года, сообщает газета со ссылкой на свои источники.
НОВОСТИ
- 13:20 11.01.2021
- Задержанный в Индии китайский солдат передан властям КНР - ТВ
- 13:10 11.01.2021
- Ушла из жизни ректор МГТУ «СТАНКИН» Елена Катаева
- 13:05 11.01.2021
- У Памфиловой есть хорошие шансы возглавить ЦИК еще раз - источники
- 13:00 11.01.2021
- Граждане РФ смогут обращаться к нотариусу через портал госуслуг - Мишустин
- 12:32 11.01.2021
- При проектировании гидроузла на Волге выявлено мошенничество почти на 400 млн руб - Генпрокуратура
- 12:20 11.01.2021
- Украинские силовики обстреляли из гранатометов западную окраину Донецка - ДНР
- 12:00 11.01.2021
- В России 1 января произошел резкий скачок числа пожаров и погибших на них - источник
- 11:32 11.01.2021
- В России выявили 23 315 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 11.01.2021
- Рогозин считает, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не обитаемой
- 11:05 11.01.2021
- Хоккеист Дацюк попросил Путина разобраться в обстоятельствах задержания экс-схиигумена Сергия на Урале
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать