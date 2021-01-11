Украинские силовики обстреляли из гранатометов западную окраину Донецка - ДНР
12:20 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв поселок Старомихайловка на западе Донецка. Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило один раз, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 14 единиц".
Для обстрела украинские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.
В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.
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