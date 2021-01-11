При проектировании гидроузла на Волге выявлено мошенничество почти на 400 млн руб - Генпрокуратура

12:32 Источник: Интерфакс

По факту мошенничества на 375 млн рублей, выделенных на проектирование крупного гидроузла на реке Волге, возбуждено уголовное дело, сообщил в интервью "Интерфаксу" начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков.

Он отметил при этом, что расследование начато на основании материалов прокурорских проверок, которые выявили нарушения при реализации госконтракта.

"Сведения, приведенные в сметах и ведомостях, не соответствовали физическим объемам работ и решениям, предусмотренным проектной документацией", - сказал Тюльков.

В результате, по его словам, разработанный проект не прошел государственную экспертизу.

"После вмешательства Генпрокуратуры в связи с неполным исполнением госконтракта и срывом его сроков принятыми мерами в бюджет страны взыскано 375 млн рублей, то есть фактически удалось защитить госсредства от разбазаривания", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.

По его словам, именно по этим материалам в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "по факту хищения и легализации денежных средств, выделенных из бюджета РФ Росморречфлоту".

Речь идёт об инвестиционном проекте по строительству комплексного низконапорного гидроузла на Волге. Его цель - обеспечение сквозного судоходства по этой крупнейшей реке как водной трассе международного значения. Реализация проекта предполагалась в два этапа: проектирование (2014 - 2018 гг.) и строительство (2019 - 2021 гг.).