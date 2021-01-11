Граждане РФ смогут обращаться к нотариусу через портал госуслуг - Мишустин
13:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне смогут подать заявление нотариусу и удостоверить у него подлинность документов через портал госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.
Он отметил, что таким образом правительство расширяет список услуг, которые граждане могут получить в электронной форме.
"На едином портале госуслуг и муниципальных услуг будет доступно более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность", - пояснил глава кабмина.
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