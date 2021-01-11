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Задержанный в Индии китайский солдат передан властям КНР - ТВ

13:20 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий Народно- освободительной армии Китая (НОАК), который был задержан на прошлой неделе в союзной территории Ладакх на севере Индии, передан в понедельник китайской стороне. Об этом сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви.

По его данным, передача была произведена на пограничном посту Чушул-Молдо в 10:10 утра (07:40 мск). Другие подробности не сообщаются.

Ранее индийская сторона сообщила, что 8 января 2021 года с индийской стороны линии фактического контроля в Ладакхе, в районе к югу от озера Пангонг-Цо, был обнаружен китайский солдат. Он был задержан индийскими войсками, развернутыми в этом районе.

Китайская сторона потребовала вернуть солдата, который, по ее данным, просто заблудился в горном районе.

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