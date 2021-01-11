Ушла из жизни ректор МГТУ «СТАНКИН» Елена Катаева
13:10 11.01.2021
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким Елены Катаевой и коллективу университета в связи с ее кончиной.
В телеграмме главы ведомства, в частности, говорится:
«Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам. Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам. Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства – такой Елена Катаева навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей».
По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ
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