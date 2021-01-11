Андрей Воробьев открыл транспортную развязку в Трехгорке

13:35

Фото пресс-службы правительства Московской области



Жители микрорайона Трехгорка в Подмосковье теперь смогут добираться до МКАД всего за 10 минут. Губернаторвместе с жильцами микрорайона и строителями открыл в Одинцовском городском округе долгожданную транспортную развязку. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Открываем очередную развязку в первый рабочий день года. Для Подмосковья это всегда очень важная тема. Большая президентская программа реализуется по развитию Московского транспортного узла. У нас большие планы на этот год, несмотря на ковид. Много объектов строится и я уверен, что они будут существенно сказываться на качестве жизни, на количестве времени, которое семья тратит в дороге, - сказал Андрей Воробьев. - Спасибо строителям за то, что раньше срока сдали эту развязку».

Объект построен по поручению губернатора. Жители Трехгорки обращались к Андрею Воробьеву с просьбой решить сложную транспортную ситуацию – чтобы попасть на МКАД им подолгу приходилось стоять в пробках. Теперь для выезда из мкр появился съезд на «Северный обход Одинцова» и дополнительный выезд на МКАД. Также - альтернативная возможность объезда через Можайское и Минское шоссе. Новая развязка облегчит выезд из Одинцова для более чем 30 тысяч жителей, разгрузит трассу М-1 на Смоленск и сократит транзит в Немчиновке и Ромашкове.

«Нам приходилось выезжать из мкр часа по 2 в лучшем случае, - рассказала жительница Трехгорки Ирина Грабарчук. - Но сейчас, к счастью, все изменится. Мы очень благодарны, что открылась развязка».

Протяженность объекта – 4,1 км, включая почти 100-метровый путепровод. К концу года завершат работы по устройству ливневой канализации, шумозащитных экранов, пунктов взимания платы. До 1 апреля выезд на «Северный обход Одинцова» будет свободным. В этом году также реконструируют ул. Чистяковой. Пока автомобилисты могут воспользоваться временной 2-полосной дорогой, которая соединяет выезд из Трехгорки со 2-й Советской ул.

Также скоро откроется Репинская развязка в Химках. Всего в этом году в Московской области планируется сдать 15 дорожных объектов, в том числе в Жуковском, Воскресенске, Мытищах, Солнечногорске. В 2021-м начнется строительство еще одного долгожданного путепровода - в Лобне.