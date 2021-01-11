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Литва в официальных документах меняет название Грузии на Сакартвело

14:00 11.01.2021 Источник: Интерфакс

С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке. "В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", - сообщил в понедельник агентству BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным", - сказал Антанайтис BNS.

"Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс - Сакартвело становится официальным, полным названием", - сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", - сказал глава комиссии.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское, напоминает агентство.

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