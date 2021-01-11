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Кабмин поддержал запрет для госслужащих иметь вид на жительство за рубежом

14:12 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало президентский законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим, военнослужащим иметь вид на жительство в другом государстве. Об этом говорится в заключении кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

Согласно действующему законодательству, госслужащим и военным запрещено иметь иностранное гражданство. Документом предлагается дополнить список ограничений наличием "вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ". Законопроект был подготовлен в связи с принятием поправок к конституции. При этом документ предусматривает, что в исключительных случаях лица, имеющие иностранное гражданство, могут быть приняты на госслужбу при условии отсутствия допуска к государственной тайне.

Инициатива главы государства также обязывает государственных и муниципальных служащих сообщать в письменной форме нанимателю о прекращении гражданства РФ, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство в день, когда им стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней с момента соответствующего события.

"Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона", - говорится в заключении кабмина.

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