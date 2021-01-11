Близкие Трампа отговаривают его от участия в новых выборах - Politico
14:12 11.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Близкие Дональда Трампа, как пишет американское интернет-издание Politico, отговаривает его от участия в новых выборах.
Действующий президент США, по словам одного из источников, еще не решил, что будет делать после того, как покинет Белый дом. Пока что Трамп планирует провести митинги и кампанию против тех республиканцев в Конгрессе, кто не поддержали его призывов голосовать против утверждения итогов выборов. Сейчас, как рассказали собеседники издания, действующий президент склоняется к мысли, что не будет вновь баллотироваться. Поскольку иначе ему придется раскрыть финансовую информацию. Кроме того, все больше республиканцев считают именно его ответственным за беспорядки в Капитолии. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:12 11.01.2021
- Кабмин поддержал запрет для госслужащих иметь вид на жительство за рубежом
- 14:00 11.01.2021
- Литва в официальных документах меняет название Грузии на Сакартвело
- 13:35 11.01.2021
- Андрей Воробьев открыл транспортную развязку в Трехгорке
- 13:32 11.01.2021
- Все меньше шведов выступают против членства в НАТО
- 13:20 11.01.2021
- Задержанный в Индии китайский солдат передан властям КНР - ТВ
- 13:10 11.01.2021
- Ушла из жизни ректор МГТУ «СТАНКИН» Елена Катаева
- 13:05 11.01.2021
- У Памфиловой есть хорошие шансы возглавить ЦИК еще раз - источники
- 13:00 11.01.2021
- Граждане РФ смогут обращаться к нотариусу через портал госуслуг - Мишустин
- 12:32 11.01.2021
- При проектировании гидроузла на Волге выявлено мошенничество почти на 400 млн руб - Генпрокуратура
- 12:20 11.01.2021
- Украинские силовики обстреляли из гранатометов западную окраину Донецка - ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать