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Близкие Трампа отговаривают его от участия в новых выборах - Politico

14:12 11.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Близкие Дональда Трампа, как пишет американское интернет-издание Politico, отговаривает его от участия в новых выборах.

Действующий президент США, по словам одного из источников, еще не решил, что будет делать после того, как покинет Белый дом. Пока что Трамп планирует провести митинги и кампанию против тех республиканцев в Конгрессе, кто не поддержали его призывов голосовать против утверждения итогов выборов. Сейчас, как рассказали собеседники издания, действующий президент склоняется к мысли, что не будет вновь баллотироваться. Поскольку иначе ему придется раскрыть финансовую информацию. Кроме того, все больше республиканцев считают именно его ответственным за беспорядки в Капитолии.  Эхо Москвы

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