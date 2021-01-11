Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ Бернса
15:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США демократ Джозеф Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте переходной команды политика.
Бернс был послом США в РФ с 2005 по 2008 годы. В 2011-2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги.
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