Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить вопросы границы и работы миротворцев в Карабахе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.

"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия", - сказал Путин.