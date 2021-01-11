Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре - СК
15:32 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи предъявили обвинение хозяйке частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей, суд отправил ее в СИЗО. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В отношении нее судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:12 11.01.2021
- Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье
- 16:00 11.01.2021
- Госзащиту смогут получить любые сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР - проект
- 15:34 11.01.2021
- В Москве с 14 января откроются еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса
- 15:12 11.01.2021
- Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить вопросы границы и работы миротворцев в Карабахе
- 15:00 11.01.2021
- Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ Бернса
- 14:12 11.01.2021
- Близкие Трампа отговаривают его от участия в новых выборах - Politico
- 14:12 11.01.2021
- Кабмин поддержал запрет для госслужащих иметь вид на жительство за рубежом
- 14:00 11.01.2021
- Литва в официальных документах меняет название Грузии на Сакартвело
- 13:35 11.01.2021
- Андрей Воробьев открыл транспортную развязку в Трехгорке
- 13:32 11.01.2021
- Все меньше шведов выступают против членства в НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать