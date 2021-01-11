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НОВОСТИ

Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре - СК

15:32 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи предъявили обвинение хозяйке частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей, суд отправил ее в СИЗО. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В отношении нее судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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