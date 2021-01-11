В Москве с 14 января откроются еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса
15:34 11.01.2021
Кампания по вакцинации жителей Москвы против COVID-19 активизируется. В столице с 14 января будут открыты еще 30 новых специальных прививочных пунктов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новогодние праздники на уже работающие прививочные пункты мегаполиса пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. «Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей. Но впереди еще много работы», - говорится в сообщении градоначальника на своем сайте.
По его словам, нужно провести вакцинацию в максимально сжатые сроки, а потому принято решение с 13 января открыть запись на вакцинацию для работников таких отраслей экономики как: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями; управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
30 дополнительных прививочных пунктов начнут работать уже в четверг, в перспективе их будет действовать 100. Сейчас вакцинация горожан ведется ежедневно, записаться на прививку можно на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.
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