Турецкий телеведущий осужден на тысячу лет тюрьмы - ТВ
16:32 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкий проповедник, телеведущий и автор учения, отрицающего теорию эволюции, Аднан Октар осужден на одну тысячу и 75 лет тюрьмы за многочисленные преступления. Как сообщает телеканал Эн-ти- ви, приговор был вынесен в понедельник судом по особо тяжким делам Стамбула.
Октару вменялся целый ряд преступлений по различным статьям УК Турции. В частности, он признан виновным в сексуальном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищении и лишении свободы других лиц, незаконном сборе частной информации, нарушениях налогового и антитеррористического законодательства, шпионаже. Вместе с ним по делу проходили еще 236 подозреваемых, часть из которых получили до 12 лет тюрьмы за участие в деятельности "преступной организации Октара".
Он и более 160 его сторонников были арестованы в июле 2018 года по обвинениям в создании преступной группировки, сексуальном насилии, похищениях несовершеннолетних, отмывании денег, военном и политическом шпионаже.
Октар начал развивать свою философию "исламского креационизма", отрицающую эволюционную теорию Дарвина и спорящую с марксизмом, коммунизмом и материалистическим учением, в 1980-х годах. Написал книгу "Атлас происхождения", которую тысячными экземплярами распространял в стране и за рубежом, в частности в США. В 1990-х создал две организации: "Фонд научных исследований" и "Фонд охраны национальных ценностей", - деятельность которых была предметом расследований в ряде судебных процессов.
По некоторым данным, Октар в целом поддерживает политику действующих властей Турции и был сторонником правящей Партии справедливости и развития с ранних лет ее существования. В последние годы Октар проповедовал исламское учение на своем телеканале, создав своеобразный культ вокруг собственных трактовок Корана. Эфиры вызывали критику части общественности в том числе из-за появления в них девушек в откровенной одежде. Сам проповедник в ответ на нападки подал несколько тысяч исков против частных лиц, организаций и вебсайтов, осуждавших его деятельность.
НОВОСТИ
- 18:00 11.01.2021
- Общественники указали на вред самозатухающих сигарет - СМИ
- 17:32 11.01.2021
- Турция готова начать эксплуатацию российских ЗРС С-400
- 17:12 11.01.2021
- В автобусах, попавших в ДТП на Новорижском шоссе, находились солдаты-срочники - источник
- 17:00 11.01.2021
- Четыре человека погибли и свыше 20 пострадали в ДТП с военной колонной в Подмосковье
- 16:12 11.01.2021
- Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье
- 16:00 11.01.2021
- Госзащиту смогут получить любые сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР - проект
- 15:34 11.01.2021
- В Москве с 14 января откроются еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса
- 15:32 11.01.2021
- Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре - СК
- 15:12 11.01.2021
- Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить вопросы границы и работы миротворцев в Карабахе
- 15:00 11.01.2021
- Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ Бернса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать