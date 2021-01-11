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Турецкий телеведущий осужден на тысячу лет тюрьмы - ТВ

16:32 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкий проповедник, телеведущий и автор учения, отрицающего теорию эволюции, Аднан Октар осужден на одну тысячу и 75 лет тюрьмы за многочисленные преступления. Как сообщает телеканал Эн-ти- ви, приговор был вынесен в понедельник судом по особо тяжким делам Стамбула.

Октару вменялся целый ряд преступлений по различным статьям УК Турции. В частности, он признан виновным в сексуальном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищении и лишении свободы других лиц, незаконном сборе частной информации, нарушениях налогового и антитеррористического законодательства, шпионаже. Вместе с ним по делу проходили еще 236 подозреваемых, часть из которых получили до 12 лет тюрьмы за участие в деятельности "преступной организации Октара".

Он и более 160 его сторонников были арестованы в июле 2018 года по обвинениям в создании преступной группировки, сексуальном насилии, похищениях несовершеннолетних, отмывании денег, военном и политическом шпионаже.

Октар начал развивать свою философию "исламского креационизма", отрицающую эволюционную теорию Дарвина и спорящую с марксизмом, коммунизмом и материалистическим учением, в 1980-х годах. Написал книгу "Атлас происхождения", которую тысячными экземплярами распространял в стране и за рубежом, в частности в США. В 1990-х создал две организации: "Фонд научных исследований" и "Фонд охраны национальных ценностей", - деятельность которых была предметом расследований в ряде судебных процессов.

По некоторым данным, Октар в целом поддерживает политику действующих властей Турции и был сторонником правящей Партии справедливости и развития с ранних лет ее существования. В последние годы Октар проповедовал исламское учение на своем телеканале, создав своеобразный культ вокруг собственных трактовок Корана. Эфиры вызывали критику части общественности в том числе из-за появления в них девушек в откровенной одежде. Сам проповедник в ответ на нападки подал несколько тысяч исков против частных лиц, организаций и вебсайтов, осуждавших его деятельность.

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