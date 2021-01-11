Четыре человека погибли и свыше 20 пострадали в ДТП с военной колонной в Подмосковье
17:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 20 военнослужащих пострадали и четверо погибли в результате ДТП с военной колонной, в которую врезался самосвал в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которые были доставлены попутными машинами. Число погибших составляет четыре человека", - сказал источник.
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