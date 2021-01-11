Турция готова начать эксплуатацию российских ЗРС С-400
17:32 11.01.2021 Источник: Интерфакс
Турецкие вооруженные силы готовы начать эксплуатацию приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, заявил в понедельник глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"Система С-400 готова к использованию, вооруженные силы решат, когда это будет необходимо", - сказал Демир, которого цитирует телеканал 24TV.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
7 декабря он сказал, что Турция расплатилась за С-400.
В середине октября Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.
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