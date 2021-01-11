Общественники указали на вред самозатухающих сигарет - СМИ

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Общественники указали на вред самозатухающих сигарет: затягиваться придётся сильнее. Ранее идею обязать предпринимателей делать курительные продукты такого рода подали в Минздраве и МЧС.

Новый стандарт планируется утвердить в течение двух лет. Инициаторы в правительстве ссылаются на опыт европейских стран.

Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что изменения приведут к удорожанию продукции. Также оснащение сигарет приспособлением в форме кольца негативно скажется на здоровье курильщиков, считает Лоскутов.

«Если мы создаём препятствия для горения, то курильщик, говорю вам как потребитель табачного изделия, должен будет делать затяжку с большей силой, чем он делал до этого. Если мы прилагаем больше усилия, затягиваясь сигаретой, мы загоняем дым всё глубже в лёгкие. Если мы курим обычно первой и второй третью лёгких, то придётся затягиваться, дым погружать в самое дно наших лёгких, в место, которое меньше всего вентилируется, где меньше всего происходит обмен воздуха. Большие риски для здоровья курильщика».

Лоскутов уточнил, что сигарета слишком мала для внедрения в неё спецприспособлений, в отличие от трубки или сигар.

«Хотелось бы, чтоб тот табачный артефакт, который затухал бы в руках курильщика, он бы затухал сам, если курильщик по каким-то причинам к нему какое-то время не возвращается. В части курительных изделий это является естественным сопутствованием курению. У «трубочников» и тех, кто курит сигары, такой проблемы нет, потому что трубка и сигара естественным образом затухают, если несколько минут к ним не прикасаться, но реализовать это на таком маленьком снаряде, как сигарета… Это будет крайне сложно. Конечно, это скажется на удорожании продукта, который и так с каждым годом дорожает».

По мнению вице-президента по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергея Слипченко, производители табака не откажутся от внедрения нововведения, но государство должно создать условия коммерсантам для поэтапного перехода на использование самозатухающей бумаги. Об этом он сказал в интервью «Говорит Москва».

По его словам, такая бумага производится только в нескольких странах: Испании, Австрии, Китае. Властям стоит рассмотреть перспективы создания локальных мощностей по производству самозатухающей бумаги в России, считает Слипченко.