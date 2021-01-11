Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов
18:40 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статус Нагорного Карабаха продолжает оставаться неурегулированным вопросом. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедших в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.
"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха", - сказал он.
Пашинян отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в частности по вопросу определения статуса региона.
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