Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статус Нагорного Карабаха продолжает оставаться неурегулированным вопросом. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедших в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.

"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха", - сказал он.

Пашинян отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в частности по вопросу определения статуса региона.