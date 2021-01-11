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Урегулирование на Южном Кавказе пойдет на пользу отношениям Москвы и Баку - Путин

19:20 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что урегулирование на Южном Кавказе сделает отношения Москвы и Баку еще более тесными.

"Я очень рассчитываю, что работа в целом по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу, безусловно, нашим двусторонним отношениям", - сказал глава российского государства на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. "Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере", - подчеркнул Путин.

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