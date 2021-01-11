Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье выросло до 45 - источник

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших в результате ДТП с военной колонной в Подмосковье выросло до 45 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент медицинская помощь оказывается 45 пострадавшим, более половины из них были доставлены в лечебные учреждения попутным транспортом с места ДТП. Все они получили травмы и ушибы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. В ДТП погибли также четыре человека.