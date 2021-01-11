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НОВОСТИ

США ввели санкции против граждан и организаций Украины за вмешательство в выборы

20:40 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса в связи с вмешательством в американские выборы. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу".

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