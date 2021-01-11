ФБР считает, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста - ABC

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФБР США располагает информацией о том, что во всех штатах страны планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни. Об этом сообщает в понедельник на своей странице в "Твиттере" журналист телекомпании Эй-би-си Аарон Катерски.

По его словам, протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне - с 17 по 20 января.