ФБР считает, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста - ABC
21:20 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФБР США располагает информацией о том, что во всех штатах страны планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни. Об этом сообщает в понедельник на своей странице в "Твиттере" журналист телекомпании Эй-би-си Аарон Катерски.
По его словам, протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне - с 17 по 20 января.
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