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Гутерриш сообщил о своем намерении баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок

22:00 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антониу Гутерриш сообщил в письме председателю Совета Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый пятилетний срок полномочий Гутерриша истекает в конце 2021 года.

"В связи с тем, что мой первый срок в качестве генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что я готов служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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