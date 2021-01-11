Гутерриш сообщил о своем намерении баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антониу Гутерриш сообщил в письме председателю Совета Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый пятилетний срок полномочий Гутерриша истекает в конце 2021 года.

"В связи с тем, что мой первый срок в качестве генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что я готов служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.