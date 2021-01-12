Золото впервые обошло доллар в международных резервах РФ

22:40 Источник: РБК

Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США, следует из обнародованной 11 января статистики Банка России. Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля ЦБ на середину 2020 года.

По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).

По сравнению с предыдущим таким обзором, отражавшим данные на конец марта 2020 года, доля золота в российских резервах выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%. РБК