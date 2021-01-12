По всему Хабаровскому краю отменили крещенские купания
07:40 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Принято решение, что в этом году праздник Крещения Господня в Хабаровском крае пройдет без омовений в купелях. Такое предложение озвучила глава регионального Роспотребнадзора. Члены штаба инициативу поддержали", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирсной инфекцией.
Ранее в Амурской епархии ТАСС сообщили, что крещенские купания отменяют в Комсомольске-на-Амуре и в других населенных пунктах нескольких районов края из-за ситуации с коронавирусом.
Решение связано с непростой эпидобставнокой. В частности, отмечается увеличение тяжелых случаев заболевания, есть тенденции к заполняемости ковидных коек. По мнению участников штаба, в палатках, где к омовению готовятся верующие, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования.
По информации правительства Хабаровского края на 11 января, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 38 тыс, ежедневно регистрируется около 300 новых заболевших. С начала пандемии умерли 204 человека. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
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