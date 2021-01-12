США направили России приглашение на инаугурацию Байдена
07:50 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]", - отметили в дипмиссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября прошлого года допустил, что посол Антонов может присутствовать на инаугурации нового главы администрации США. Однако как таковое представительство других стран на этом мероприятии не предусмотрено, отметил представитель Кремля.
Очередные президентские выборы, в которых принимали участие действующий хозяин Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, состоялись в США 3 ноября 2020 года. 14 декабря прошло голосование коллегии выборщиков, которое подтвердило победу Байдена. Торжественная церемония приведения его к присяге состоится 20 января в полдень на ступенях Капитолия.
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