Нехватка средств тестирования для диабетиков наблюдается во всех регионах РФ - СМИ
08:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы России не обеспечивают в нужном объеме диагностическими средствами больных сахарным диабетом первого типа. Как пишет во вторник газета "Известия", к такому выводу на основании данных Росздравнадзора пришли специалисты секции "Медицина и фармацевтика" Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.
С 1 января по 1 ноября 2020 года каждый ребенок с этим диагнозом получал в среднем по три тест-полоски в сутки, взрослый - менее одной тест-полоски. При этом, отмечает газета, согласно клиническим рекомендациям Минздрава, частота самоконтроля уровня глюкозы в крови у детей и подростков должна составлять в среднем восемь раз в сутки, а у взрослых - не менее четырех раз.
По информации издания, по подсчетам ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, детям с сахарным диабетом первого типа в год необходимо 137 млн тест-полосок, а взрослым - 436 млн тест-полосок. В 2020 году в РФ от этого количества было выдано 32% (44 млн) тестов для детей и 20% (88 млн) для взрослых, сообщили в Совете.
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