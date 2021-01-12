Вину за беспорядки в Конгрессе Трамп возлагает на членов движения "Антифа"
08:10 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, своей позицией хозяин Белого дома поделился в понедельник утром во время телефонного разговора с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти (от штата Калифорния). При этом однопартиец президента, который находился в тот момент в здании Капитолия, пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники главы государства, на это указывают фотографии и видеозаписи. По словам источников издания, получасовой разговор Трампа и Маккарти был напряженным, а временами даже и агрессивным. Так, американский лидер в очередной раз утверждал о фальсификациях на выборах, на что конгрессмен ответил: "Прекратите! Они завершились. Выборы завершились".
Кроме того, продолжает портал, Маккарти призвал Трампа следовать традициям передачи власти - позвонить избранном президенту Джозефу Байдену и принять его в Белом доме 20 января. Глава государства сказал, что еще не принял решение по этому поводу. После разговора лидер республиканцев в нижней палате Конгресса в понедельник также призвал однопартийцев не выступать с утверждениями, согласно которым "Антифа" стали виновниками беспорядков. На прошлой неделе Трамп поручил своему кабинету рассмотреть вопрос включения этого движения в список террористических организаций.
НОВОСТИ
- 09:05 12.01.2021
- Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге
- 09:00 12.01.2021
- В 2021 году в мире не появится коллективного иммунитета к коронавирусу - ВОЗ
- 08:00 12.01.2021
- Нехватка средств тестирования для диабетиков наблюдается во всех регионах РФ - СМИ
- 07:50 12.01.2021
- США направили России приглашение на инаугурацию Байдена
- 07:40 12.01.2021
- По всему Хабаровскому краю отменили крещенские купания
- 22:40 11.01.2021
- Золото впервые обошло доллар в международных резервах РФ
- 22:01 11.01.2021
- Кураев намерен подать апелляцию в церковный суд
- 22:00 11.01.2021
- Гутерриш сообщил о своем намерении баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок
- 21:20 11.01.2021
- ФБР считает, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста - ABC
- 20:40 11.01.2021
- США ввели санкции против граждан и организаций Украины за вмешательство в выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать