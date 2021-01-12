Вину за беспорядки в Конгрессе Трамп возлагает на членов движения "Антифа"

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает членов движения американских антифашистов "Антифа" виновниками беспорядков в Конгрессе 6 января. Об этом сообщил в понедельник портал "Аксиос" со ссылкой на свои источники.



По их данным, своей позицией хозяин Белого дома поделился в понедельник утром во время телефонного разговора с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти (от штата Калифорния). При этом однопартиец президента, который находился в тот момент в здании Капитолия, пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники главы государства, на это указывают фотографии и видеозаписи. По словам источников издания, получасовой разговор Трампа и Маккарти был напряженным, а временами даже и агрессивным. Так, американский лидер в очередной раз утверждал о фальсификациях на выборах, на что конгрессмен ответил: "Прекратите! Они завершились. Выборы завершились".



Кроме того, продолжает портал, Маккарти призвал Трампа следовать традициям передачи власти - позвонить избранном президенту Джозефу Байдену и принять его в Белом доме 20 января. Глава государства сказал, что еще не принял решение по этому поводу. После разговора лидер республиканцев в нижней палате Конгресса в понедельник также призвал однопартийцев не выступать с утверждениями, согласно которым "Антифа" стали виновниками беспорядков. На прошлой неделе Трамп поручил своему кабинету рассмотреть вопрос включения этого движения в список террористических организаций.



