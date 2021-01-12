В 2021 году в мире не появится коллективного иммунитета к коронавирусу - ВОЗ
09:00 12.01.2021 Источник: РБК
Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.
«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», — сказала Сваминатан.
По ее словам, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру».
По прогнозу аналитиков Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 года. РБК
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