Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге
09:05 12.01.2021
В Екатеринбурге в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Рассветная, 7 произошел пожар, жертвами которого стали восемь человек. Об этом журналистам рассказали в свердловском управлении МЧС, очевидцы и источник в экстренных службах.
«Горела квартира на 2-м этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках 5 человек, из них 1 ребенка и передали их медикам. <…>. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека», — говорится в сообщении МЧС.
Эвакуированные люди были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России. ura.ru
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