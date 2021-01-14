Товарооборот России и КНР сократился почти на 3%
10:20 14.01.2021
Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году сократился на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Он составил 107,76 миллиарда долларов. Информация об этом появилась на сайте главного таможенного управления КНР.
В частности, китайский экспорт в Россию за этот период вырос на 1,7% в годовом выражении, что составило 50,58 миллиарда долларов. Однако поставки из России в КНР сократились на 6,6% — до 57,18 миллиарда долларов.
В 2019 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов. 360tv.ru
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