Ученики всех школ Якутска переведены на дистанционное обучение из-за 50-градусных морозов

11:20 Источник: Интерфакс

Ученики всех школ Якутска и пригородов переведены на дистанционное обучение из-за 50-градусных морозов, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В 6 часов утра температура наружного воздуха в районе аэропорта составила минус 50 градусов. Сегодня объявлен актированный день (день отмены занятий из-за погодных условий - ИФ) для учащихся 9-11 классов всех школ города Якутска и пригородов, обучение проводится в дистанционной форме", - говорится в сообщении.