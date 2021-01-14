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МИД КНР назвал данные о принудительном труде в Синьцзяне сфабрикованной США ложью столетия

11:32 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал заявления об использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР сфабрикованной США "ложью столетия". Такое заявление он сделал в четверг на регулярном брифинге.

"Китай выражает в связи с этим решительный протест. Так называемый принудительный труд является полностью голословной и выдуманной ложью века, сфабрикованной структурами и лицами из США и других западных стран", - сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать запрет США на импорт томатов, хлопка и хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо- западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека.

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