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Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар

12:05 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рубль в 2021 году укрепится до фундаментально обоснованного уровня в 65-70 руб. за доллар США. Такие прогнозы содержатся в новом экономическом обзоре Credit Suisse.

"Мы ожидаем, что рубль вернется к своему фундаментально обоснованному уровню в 2021 году. На наш взгляд, его слабость была вызвана временными факторами", - полагают эксперты банка.

Причиной слабости нацвалюты стало сочетание нескольких факторов, пояснили они. Среди них - намерение правительства РФ пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, а также резкое повышение денежной массы (рост наличных и безналичных средств (M2) с начала 2020 года по октябрь ускорился с 10,2% до 16,2% год к году).

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